Битва титанов: Мария Погребняк опубликовала неожиданный мем про скандал Крида и Мизулиной

Блогер Мария Погребняк прокомментировала противостояние певца Егора Крида и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которое набирает нешуточные обороты.
Мария Погребняк опубликовала в своём Telegram-канале интернет-мем, изображающий богатырскую битву на мечах. Из опубликованной картинки следует, что в "сражении" участвуют "команда Мизулиной" и "команда Крида".
"В битву Мизулина-Крид вступили: губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев — со стороны Екатерины и президент Международной федерации бокса Умар Кремлёв — со стороны Егора", — подписала кадр Мария.
Блогер обратила внимание на то, что в перепалку не вступает певец Шаман ( настоящее имя — Ярослав Дронов).
"Шаман продолжает соблюдать нейтралитет", — констатировала Погребняк.
Ранее депутат заподозрил певца Шамана в трусости из-за его молчания в скандале Мизулиной и Крида.
Уточнения
Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).
Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российская общественная деятельница и доносчица. Блогер, член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета».
