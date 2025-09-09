Битва титанов: Мария Погребняк опубликовала неожиданный мем про скандал Крида и Мизулиной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:00
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк прокомментировала противостояние певца Егора Крида и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которое набирает нешуточные обороты.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец Шаман
Фото: ВК-аккаунт Екатерины Мизулиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец Шаман

Мария Погребняк опубликовала в своём Telegram-канале интернет-мем, изображающий богатырскую битву на мечах. Из опубликованной картинки следует, что в "сражении" участвуют "команда Мизулиной" и "команда Крида".

"В битву Мизулина-Крид вступили: губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев — со стороны Екатерины и президент Международной федерации бокса Умар Кремлёв — со стороны Егора", — подписала кадр Мария.

Блогер обратила внимание на то, что в перепалку не вступает певец Шаман ( настоящее имя — Ярослав Дронов).

"Шаман продолжает соблюдать нейтралитет", — констатировала Погребняк.

Ранее депутат заподозрил певца Шамана в трусости из-за его молчания в скандале Мизулиной и Крида.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российская общественная деятельница и доносчица. Блогер, член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
