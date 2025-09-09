Мы выжили: Наталия Медведева уговорила троих детей на фотосессию и показала редкие кадры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Звезда КВН и Comedy Woman Наталия Медведева показала свою большую семью.

Актриса Наталия Медведева с семьёй
Фото: Инстаграм Наталии Медведевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Наталия Медведева с семьёй

Наталия Медведева опубликовала в социальных сетях серию снимков, на которых запечатлены муж и трое детей юмористки.

"Мы выжили на семейной фотосессии и это уже хорошо. Спасибо за невероятные кадры, их у нас сотни 2, и это наш очень важный семейный архив", — написала под кадрами артистка.

Под комментариями отметилась коллега Медведевой Елена Борщёва.

"Поздравляю, это всегда нелегко", — написала Елена под постом Наталии.

Наталия уже 13 лет замужем за капитаном команды КВН "СТЭПиКО" Александром Коптелем. Вместе они воспитывают двоих сыновей — десятилетнего Илью и семилетнего Тимофея, а также трёхлетнюю дочь Луизу.

Ранее Елена Борщёва и Наталия Медведева заявили, что не скучают по Comedy Woman.

Уточнения

Ната́лия Медве́дева: Медведева, Наталия Юрьевна (род. 1985) — российская актриса, телеведущая, певица и комик.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
