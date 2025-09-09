Мы выжили: Наталия Медведева уговорила троих детей на фотосессию и показала редкие кадры

Звезда КВН и Comedy Woman Наталия Медведева показала свою большую семью.
Наталия Медведева опубликовала в социальных сетях серию снимков, на которых запечатлены муж и трое детей юмористки.
"Мы выжили на семейной фотосессии и это уже хорошо. Спасибо за невероятные кадры, их у нас сотни 2, и это наш очень важный семейный архив", — написала под кадрами артистка.
Под комментариями отметилась коллега Медведевой Елена Борщёва.
"Поздравляю, это всегда нелегко", — написала Елена под постом Наталии.
Наталия уже 13 лет замужем за капитаном команды КВН "СТЭПиКО" Александром Коптелем. Вместе они воспитывают двоих сыновей — десятилетнего Илью и семилетнего Тимофея, а также трёхлетнюю дочь Луизу.
Ранее Елена Борщёва и Наталия Медведева заявили, что не скучают по Comedy Woman.
Уточнения
Ната́лия Медве́дева: Медведева, Наталия Юрьевна (род. 1985) — российская актриса, телеведущая, певица и комик.
