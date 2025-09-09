Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Международный антифашистский форум проходит в Москве
Мировой бестселлер в постановке Юрия Грымова на сцене театра Модерн
Кризис набирает силу: что стоит за очередной отставкой очередного правительства Франции
Венесуэла в огне: министерство войны США оправдывает свое название
Пышные соцветия без хлопот: замена гортензий, которая удивит
Гарантии по Украине рушатся: секретные угрозы, которые пугают мир
Вотум недоверия, кризис и долги: Володин обвинил Макрона в крахе Франции
Один неверный аксессуар добавляет десяток лет: какие вещи реально старят образ
Подушки впитывают больше, чем крем для лица: что поможет вернуть свежесть

Такие люди кажутся вечными: Малышева вспомнила об уникальном качестве умершего год назад Маслякова

1:21
Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Малышева высказалась об Александре Маслякове в годовщину смерти звезды КВН.

Памятник Александру Маслякову
Фото: ВК-аккаунт Планеты КВН by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Памятник Александру Маслякову

Елена Малышева побывала на открытии памятника Александру Маслякову, который скончался 8 сентября 2024 года после тяжёлой болезни. Она отметила, что всю свою жизнь помнила главу КВН на экране ТВ.

"Такие люди кажутся вечными", — написала Елена Васильевна в социальных сетях

Она отметила, что в Маслякове присутствовали такие качества, как интеллигентность, культура, образованность и уважение к людям.

Саму программу КВН теледоктор назвала образцом доброго юмора без грязи. Малышеву беспокоит то, что сейчас эти юмористические принципы уходят в прошлое.

"Неужели мы все это потеряли? Неужели сегодня шутки из трёх матерных слов могут казаться смешными?" — задалась вопросом ведущая программы "Жить здорово".

Малышева обратила внимание на то, что памятник, установленный на его могиле на Новодевичьем кладбище, очень хорошо передаёт обаяние Маслякова.

"Улыбается в камне точно так, как улыбался в жизни. И как будто спрашивает нас: "Ну как вы там без меня?" — поделилась своими впечатлениями Елена Васильевна.

Она призналась, что скучает по доброй улыбке Маслякова.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Масляко́в (род. 28 апреля 1980, Москва, СССР), также известен как Александр Масляков-младший, — российский телеведущий. Ведущий Премьер-лиги (2003—2020), Первой лиги и проекта «Вне игры». 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Весь мир ездит на 12 вольтах: инженеры объяснили, откуда взялся стандарт батарей
Авто
Весь мир ездит на 12 вольтах: инженеры объяснили, откуда взялся стандарт батарей
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Домашние животные
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Последние материалы
Подушки впитывают больше, чем крем для лица: что поможет вернуть свежесть
Октябрь вместо пляжного августа: как пенсионеры Германии перевернули туристический календарь
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Бесплатные лекарства или деньги на карту: льготникам придётся сделать непростой выбор
Сказка гаснет: светлячки вымирают быстрее, чем мы успеваем это заметить
Такие люди кажутся вечными: Малышева вспомнила об уникальном качестве умершего год назад Маслякова
Мусор, который дышит планетой: новый материал превращает пластиковые обломки в фильтр атмосферы
Не спешите в аптеку: это растение может избавить от депрессии — узнайте, как его правильно применять
Сентябрь решает судьбу льгот: что изменится уже через месяц
Туалетная бумага превращается в рассадник микробов: ошибка, которую допускают все
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.