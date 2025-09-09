Такие люди кажутся вечными: Малышева вспомнила об уникальном качестве умершего год назад Маслякова

Телеведущая Елена Малышева высказалась об Александре Маслякове в годовщину смерти звезды КВН.

Фото: ВК-аккаунт Планеты КВН by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Памятник Александру Маслякову

Елена Малышева побывала на открытии памятника Александру Маслякову, который скончался 8 сентября 2024 года после тяжёлой болезни. Она отметила, что всю свою жизнь помнила главу КВН на экране ТВ.

"Такие люди кажутся вечными", — написала Елена Васильевна в социальных сетях

Она отметила, что в Маслякове присутствовали такие качества, как интеллигентность, культура, образованность и уважение к людям.

Саму программу КВН теледоктор назвала образцом доброго юмора без грязи. Малышеву беспокоит то, что сейчас эти юмористические принципы уходят в прошлое.

"Неужели мы все это потеряли? Неужели сегодня шутки из трёх матерных слов могут казаться смешными?" — задалась вопросом ведущая программы "Жить здорово".

Малышева обратила внимание на то, что памятник, установленный на его могиле на Новодевичьем кладбище, очень хорошо передаёт обаяние Маслякова.

"Улыбается в камне точно так, как улыбался в жизни. И как будто спрашивает нас: "Ну как вы там без меня?" — поделилась своими впечатлениями Елена Васильевна.

Она призналась, что скучает по доброй улыбке Маслякова.

Алекса́ндр Алекса́ндрович Масляко́в (род. 28 апреля 1980, Москва, СССР), также известен как Александр Масляков-младший, — российский телеведущий. Ведущий Премьер-лиги (2003—2020), Первой лиги и проекта «Вне игры».

