Искренне возмущена: Ксения Собчак высказалась о перепалке с французом после нападок в Париже

Журналистка Ксения Собчак заявила, что считает расизмом попытки европейцев давать наставления русским за границей.
Собчак назвала инцидент во Франции во время своего интервью с блогером и певцом Сергеем Григорьевым-Апполоновым любимым эпизодом.
Во время беседы с героем своей трансляции к Собчак подошёл некий француз, который порекомендовал русским отправляться на Украину.
"Эта убеждённость, что раз я француз во Франции, то могу вам, русским, указывать куда вам ехать, и искренне не понимаю, почему именно это и называется "расизм", — написала Ксения в социальных сетях.
Собчак отметила, что ей очень нравится её деятельность именно за ситуации, которые подкидывает ей сама жизнь.
Журналистка объяснила, что может "вежливо послать" за непрошенные советы.
Уточнения
Раси́зм — убеждение, основанное на представлении, что человечество состоит из строго дифференцированных групп, называемых расами, одни из которых врождённо превосходят другие.
