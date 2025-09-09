Искренне возмущена: Ксения Собчак высказалась о перепалке с французом после нападок в Париже

Журналистка Ксения Собчак заявила, что считает расизмом попытки европейцев давать наставления русским за границей.

Собчак назвала инцидент во Франции во время своего интервью с блогером и певцом Сергеем Григорьевым-Апполоновым любимым эпизодом.

Во время беседы с героем своей трансляции к Собчак подошёл некий француз, который порекомендовал русским отправляться на Украину.

"Эта убеждённость, что раз я француз во Франции, то могу вам, русским, указывать куда вам ехать, и искренне не понимаю, почему именно это и называется "расизм", — написала Ксения в социальных сетях.

Собчак отметила, что ей очень нравится её деятельность именно за ситуации, которые подкидывает ей сама жизнь.

Журналистка объяснила, что может "вежливо послать" за непрошенные советы.

