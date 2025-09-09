Дважды в черном списке: за что Клаву Коку внесли в украинскую базу Миротворца*

Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) внесена в список экстремистского украинского сайта "Миротворец"*.
Артистка уже во второй раз оказывается в базе скандального сайта, куда вносятся имена людей, деятельность которых представители ресурса считают угрозой для территориальной целостности Украины.
Кока впервые попала в запрещённый список в 2017 году за то, что выступила на концертах в Донецке ко Дню города и Дню шахтера. В пояснении на сайте указано, что Кока внесена в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
Во второй раз причиной включения артистки стало то, что Кока осуществила перелет из Москвы в Крым.
Ранее сообщалось, что певца Михаила Шуфутинского нашли в базе Миротворца* 3 сентября.
По информации "Постньюс", база "Миротворец" начала работу в 2014 году. Она включает в себя данные журналистов, артистов и политиков, которых Украина считает опасными для своего государственного строя.
* признан террористическим и запрещен в России.
Уточнения
Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1995, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер, телеведущая, продюсер, актриса кино и дубляжа.
