Дважды в черном списке: за что Клаву Коку внесли в украинскую базу Миротворца*

Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) внесена в список экстремистского украинского сайта "Миротворец"*.

Артистка уже во второй раз оказывается в базе скандального сайта, куда вносятся имена людей, деятельность которых представители ресурса считают угрозой для территориальной целостности Украины.

Кока впервые попала в запрещённый список в 2017 году за то, что выступила на концертах в Донецке ко Дню города и Дню шахтера. В пояснении на сайте указано, что Кока внесена в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Во второй раз причиной включения артистки стало то, что Кока осуществила перелет из Москвы в Крым.

По информации "Постньюс", база "Миротворец" начала работу в 2014 году. Она включает в себя данные журналистов, артистов и политиков, которых Украина считает опасными для своего государственного строя.

* признан террористическим и запрещен в России.

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1995, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер, телеведущая, продюсер, актриса кино и дубляжа.

