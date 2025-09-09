Дважды в черном списке: за что Клаву Коку внесли в украинскую базу Миротворца*

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:14
Шоу-бизнес

Певица Клава Кока (настоящее имя  — Клавдия Высокова) внесена в список экстремистского украинского сайта "Миротворец"*.

Певица Клава Кока
Фото: ВК-аккаунт Клавы Коки by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Клава Кока

Артистка уже во второй раз оказывается в базе скандального сайта, куда вносятся имена людей, деятельность которых представители ресурса считают угрозой для территориальной целостности Украины.

Кока впервые попала в запрещённый список в 2017 году за то, что выступила на концертах в Донецке ко Дню города и Дню шахтера. В пояснении на сайте указано, что Кока внесена в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Во второй раз причиной включения артистки стало то, что Кока осуществила перелет из Москвы в Крым.

Ранее сообщалось, что певца Михаила Шуфутинского нашли в базе Миротворца* 3 сентября.

По информации "Постньюс", база "Миротворец" начала работу в 2014 году. Она включает в себя данные журналистов, артистов и политиков, которых Украина считает опасными для своего государственного строя.

* признан террористическим и запрещен в России.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1995, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер, телеведущая, продюсер, актриса кино и дубляжа.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
