Не начинаю день без них: 90-летняя бабушка Утяшевой назвала продукты, которые продлевают ей жизнь

Телеведущая Ляйсан Утяшева не раз признавалась, что её главная вдохновительница — 90-летняя бабушка Зубаржат. Несмотря на возраст, женщине удаётся сохранять удивительную бодрость и здоровье, чему позавидует молодёжь. Секрет прост: правильные привычки, которым она следует десятилетиями.
Каждый день у бабушки знаменитой гимнастки начинается со "своих" продуктов: овощи с огорода, свежая зелень, лук. Через день женщина ест два яйца, а мясо она употребляет всегда только варёное.
Обязательными Зубаржат считает суп в обед и лёгкий ужин, а из маленьких радостей у неё — печенье с утренним кофе. Ещё один ритуал — баня раз в неделю, которую бабушка считает залогом долгой жизни.
Ляйсан с восхищением добавляет: каждые полгода они проходят чекапы, и врачи в один голос удивляются — организму Зубаржат можно дать не 90, а 70 лет.
"Она огромная умница и пример для всей нашей семьи", — говорит гимнастка.
Уточнения
Ляйса́н Альбе́ртовна Утя́шева (баш. Ләйсән Альберт ҡыҙы Үтәшева; род. 28 июня 1985, пгт Раевский, Альшеевский район, Башкирская АССР, РСФСР, СССР) — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта России по художественной гимнастике, многократная победительница российских и международных соревнований.
