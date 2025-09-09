Три главных критерия: Прохор Шаляпин раскрыл секреты выбора идеального подарка женщине

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:07
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что находит для дам подарки на маркетплейсах.

Певец Прохор Шаляпин
Фото: ВК-аккаунт Прохора Шаляпина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Прохор Шаляпин

Шаляпин поведал о своем необычном методе подбора презентов представительницам прекрасного пола. В передаче "Натальная карта" с ведущей Олесей Иванченко певец признался, что выбирает женщинам доступные, полезные и недорогие товары.

Он отметил, что он дарит пустячные подарки, так как не хочет испытывать чувство досады при возможном прекращении отношений.

Прохор рассказал, что недавно преподнёс женщине элегантный зонтик ценой всего полторы тысячи рублей.

Шаляпин уверен, что такой подарок ни один мужчина не будет требовать у женщины назад, если их пути вдруг разойдутся. Артист никогда не скрывал, что сам он с удовольствием принимает от женщин дорогостоящие подарки. Особенно он ценит объекты недвижимости.

Ранее Прохор Шаляпин предстал перед публикой в новом непривычном образе. Поклонники не сразу узнали своего кумира в готическом стиле.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
