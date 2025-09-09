От Евровидения до ВИА Суперстар: в чём секрет феномена ансамбля Бурановские бабушки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:40
Шоу-бизнес

"Бурановские бабушки" — это уникальный музыкальный ансамбль из Удмуртии, который наглядно демонстрирует, что возраст не является преградой для творчества. Группа была основана 45 лет назад, и её участницы, ставшие известными благодаря выступлению на "Евровидении-2012", до сих пор остаются в памяти зрителей. В 2025 году они вновь решили удивить публику, приняв участие в проекте "ВИА Суперстар!", где обещают представить новые образы и музыкальные номера, наполненные добротой и теплом.

Бурановские бабушки
Фото: commons.wikimedia.org by Лариса Горбунова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бурановские бабушки

Как сообщает 24СМИ, создание ансамбля связано с инициативой Ольги Туктаревой, директора местного Дома культуры, которая стала художественным руководителем группы. В её состав вошли женщины, которые ранее не думали о карьере на сцене, но их любовь к музыке и народным традициям привела к созданию "Бурановских бабушек". Название группы появилось в 2000 году, и с тех пор они начали исполнять как народные песни, так и современные хиты на удмуртском языке.

С 2008 года коллектив стал известен благодаря своим каверам на популярные песни, такие как "Город золотой" и "Звезда по имени Солнце". Их выступления отличались яркими костюмами, которые были сшиты из натуральных тканей и украшены старинными монетами. В 2010 году ансамбль стал призёром отборочного тура на "Евровидение", а в 2012 году они представили Россию на этом международном конкурсе с песней Party for Everybody, заняв второе место.

Несмотря на успех, участницы группы не стремились к славе, их главной мечтой было восстановление Троицкого храма в родном селе, что им удалось сделать в 2016 году. Также они открыли музей платков, собрав экспонаты, которые хранят в себе историю и культуру их края. Эти инициативы стали символом их связи с родной землёй и стремления сохранить традиции для будущих поколений.

Со временем к "Бабушкам" присоединились новые участницы, состав группы обновился, но дух ансамбля остался неизменным. Они по-прежнему исполняют песни, которые трогают сердца слушателей, и продолжают делиться своей любовью к музыке и культуре. Новые участницы, пришедшие в коллектив, были встречены с теплотой и пониманием, ведь каждая из них приносила с собой уникальный опыт и свежие идеи, что позволило ансамблю не только сохранить, но и приумножить свои традиции.

С каждым новым выступлением "Бурановские бабушки" демонстрируют, что их творчество — это не просто музыка, а целая философия жизни, основанная на дружбе, взаимопомощи и уважении к своим корням. Они продолжают использовать в своих номерах элементы народного фольклора, сочетая их с современными музыкальными стилями, что делает их выступления поистине уникальными. Каждое шоу — это не просто концерт, а настоящая встреча с культурой, где зрители могут почувствовать дух Удмуртии.

В первом выпуске шоу "ВИА Суперстар!" "Бурановские бабушки" зажигательно исполнили свой хит Party for Everybody, заставив пуститься в пляс всех членов жюри. Поклонники группы с нетерпением ждут продолжения и уверены, что "Бабушки" будут снова и снова зажигать сердца зрителей своими искромётными песнями.

Уточнения

«Бура́новские ба́бушки» (удм. Брангуртысь песянайёс) — российская музыкальная фольклорная группа из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, получившая известность благодаря исполнению хитов известных российских и зарубежных исполнителей на родном удмуртском языке.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
