Это колхоз: Сергей Зверев рассказал о главных антитрендах моды и стиля

Стилист Сергей Зверев объяснил, какие модные тенденции выглядят смешно и нелепо.

Фото: ВК-аккаунт Сергея Зверева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стилист Сергей Зверев

Сергей Зверев допустил, что летом можно носить шубы, а вечером надевать солнечные очки при условии, что они стильные и в стразах.

Негативно гуру моды отнёсся к тенденции вешать на сумку игрушку Лабубу.

"Так меня бесят. Это вообще ни фешн, ни гламур. Колхоз", — выразил своё мнение Сергей в беседе с RU.TV.

При этом стилист не согласен с тем, что не стоит носить носки с сандалиями. Он уверен, что в этом есть тренд. Зверев, по его признаю, так носил обувь.

Цвет блонд он назвал гламурным, отметив, что он сам сейчас блондин.

Ранее Сергей Зверев рассказал, чем звезда отличается от простых смертных.

Уточнения

Серге́й Зве́рев: Зверев, Сергей Анатольевич (род. 1963) — советский и российский парикмахер, актёр, шоумен, певец и телеведущий.

