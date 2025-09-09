Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рэпер Баста устроил незабываемый праздник для своей любимой: 45 лет в романтическом стиле

1:14
Шоу-бизнес

Супруга Василия Вакуленко, известного как рэпер Баста, показала, с каким изыском отпраздновала свой 45-й день рождения.

Рэпер Баста с женой
Фото: Инстаграм Елены Пинской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рэпер Баста с женой

Елена Пинская опубликовала в социальных сетях серию снимков со своего дня рождения.

Родилась Елена 23 июля 1980 года. Отмечать праздник она решила почему-то в сентябре.

Баста организовал любимой романтический праздник с шикарным тортом, выступлением Сергея Жукова и романтическим танцем под лиричную музыку.

"Мне уже несколько месяцев 45, даже паспорт новый получила. И скажу честно — в этом возрасте мне невероятно комфортно", — написала под кадрами Елена.

Жена музыканта несколько раз меняла наряды. Сначала она предстала в ярком красном платье, а потом переоделась в чёрное платье-футляр. Женщина объяснила, что у неё очень много фото с праздника.

Супруги воспитывают двоих дочерей — Марию 2009 года рождения и Василису, которая появилась на свет в 2013 году.

Ранее жена рэпера Басты устроила мужу сюрприз на футбольном стадионе.

Уточнения

Василий Вакуленко: Вакуленко, Василий Михайлович (Баста; род. 1980) — российский рэпер и певец.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
