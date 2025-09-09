112 лузер с шансом на победу: Гарик Харламов похудел экстремальным способом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Комик и звезда Comedy Club Гарик Харламов признался, как ему удалось избавиться от лишнего веса.

Гарик Харламов прибег к нестандартному способу похудения. Юморист опубликовал в социальных сетях трейлер к новому сезону шоу "Титаны". Там артист оказался в окружении маститых спортсменов, которые находятся в идеальной физической форме.

Компанию комику составили гимнаст Алексей Немов, олимпийские чемпионы Илья Ковальчук, Никита Нагорный и другие спортсмены.

Харламову достался 112 номер "лузера" в шоу, где ему противостоят 111 хорошо подготовленных мужчин и женщин.

Испытания в шоу придумывает нейросеть, а спортсмены разного уровня пытаются их пройти.

"Многие спрашиваю как я похудел? Вот! Ждите", — написал под видео Гарик.

Публика обратила внимание, что Харламов в последнее время выглядит подтянутее чем обычно.

Ранее актриса Кристина Асмус рассказала, к какому способу похудения она прибегла. Она пожаловалась на то, что возраст уже не позволяет ей легко избавляться от лишнего веса.

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
