Екатерина Стриженова у могилы Маслякова: как выглядит памятник легенде КВН

Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова побывала на могиле Александра Маслякова в день открытия памятника ведущему КВН.

Памятник Александру Маслякову

Екатерина Стриженова опубликовала в социальных сетях видео, на котором запечатлела памятник главе КВН Александру Маслякову, который был торжественно открыт на месте захоронения знаменитого телеведущего на Новодевичьем кладбище в годовщину памяти легенды ТВ.

"Александр Васильевич стоит, облокотившись на телевизионную стойку, где у него всегда лежал сценарий игры КВН, и улыбается своей фирменной неповторимой улыбкой!" — написала под кадрами Екатерина.

Стриженова отметила, что памятник настолько правдоподобно передаёт внешность Александра Васильевича, что кажется он вот-вот скажет — "Мы начинаем КВН".

Екатерина призвала стоя поаплодировать легендарному человеку, имя которого навсегда вписано в историю отечественного телевидения.

Уточнения

Алекса́ндр Васи́льевич Масляко́в (24 ноября 1941, Свердловск — 8 сентября 2024, Москва) — советский и российский телеведущий; заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

