Крестный ход или шапито: Вика Цыганова раскритиковала Егора Крида

Певицу Вику Цыганову насторожило участие певца Егора Крида в крестном ходе по Москве. Она объяснила, что артист сделал не так.

Певец Егор Крид

Вика Цыганова уверена, что Егору Криду не удастся ввести в заблуждение Бога своим показным поведением.

Не понравилось артистке то, что певец прошествовал в крестном ходе, не желая смешаться с простыми верующими христианами.

"На кадрах с Крестного хода Крид чувствует себя будто бы не в своей тарелке. Он пытается показать единство с народом России и традиционными ценностями, но отгораживается от людей толпой охранников", — выразила своё мнение певица в социальных сетях.

Она отметила, что сетевые остряки уже назвали неожиданное включение Крида в православные обряды "Шапито на Крестном ходе".

Исполнительница хита "Русская водка" не исключила полностью то, что порыв к вере Крида был искренним, однако признала, что верится в это ей с трудом.

Ранее Егор Крид приготовил ответный компромат на Екатерину Мизулину после скандального выступления в Лужниках.

Уточнения

Кре́стный ход — в православных и восточнокатолических церквях торжественное церковное шествие с большим крестом.

