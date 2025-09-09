Чужая среди своих: психолог разбирает загадочный образ Ренаты Литвиновой

Рената Литвинова — это не просто актриса, а целый культурный феномен, который вызывает множество вопросов и споров. Её необычная внешность и поведение порой кажутся инопланетными, что и привлекает внимание зрителей, но что стоит за этим образом? Является ли она действительно "неземной" или просто мастерски играет свою роль?
Семейный психолог Анастасия Кардиакос отметила, что нарциссические черты Литвиновой создают вокруг неё ауру "богини", в то время как шизоидные аспекты придают ей глубину и некоторую отчуждённость. По словам специалиста, актриса сумела превратить свою инаковость в нечто ценное, став частью культурного мифа. Это делает вопрос о том, является ли она подлинной или притворной, сложным и многогранным.
Литвинова сама признавалась, что в детстве чувствовала себя изолированной и чуждой окружающим. Это ощущение, по мнению Кардиакос, характерно для шизоидной личности, которая часто ищет уединения и уходит в мир фантазий. Именно этот внутренний мир стал для неё инструментом в профессии, позволяя создавать уникальные сценарии и образы.
Психолог также отметила, что актриса не умеет проявлять эмоции на людях и воспринимает смерть близких с холодной иронией, что также указывает на шизоидные черты. Литвинова осознала, что её уникальность может стать её сильной стороной, и с тех пор активно использует это в своей карьере.
"Это классический шизоидный процесс: трансформация эмоций в эстетизированное размышление. Чувство уникальности, нарциссизм, ирония, глубина, женственность, которые умножены на мудрость. Это своего рода Фаина Раневская современного мира", — приводит слова Кардиакос "Радио 1".
Уточнения
Рена́та Мура́товна Литви́нова (тат. Рената Морат кызы Литвинова (Вәргазова); род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер, певица и телеведущая.
Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.