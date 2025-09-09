Чужая среди своих: психолог разбирает загадочный образ Ренаты Литвиновой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рената Литвинова — это не просто актриса, а целый культурный феномен, который вызывает множество вопросов и споров. Её необычная внешность и поведение порой кажутся инопланетными, что и привлекает внимание зрителей, но что стоит за этим образом? Является ли она действительно "неземной" или просто мастерски играет свою роль?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Семейный психолог Анастасия Кардиакос отметила, что нарциссические черты Литвиновой создают вокруг неё ауру "богини", в то время как шизоидные аспекты придают ей глубину и некоторую отчуждённость. По словам специалиста, актриса сумела превратить свою инаковость в нечто ценное, став частью культурного мифа. Это делает вопрос о том, является ли она подлинной или притворной, сложным и многогранным.

Литвинова сама признавалась, что в детстве чувствовала себя изолированной и чуждой окружающим. Это ощущение, по мнению Кардиакос, характерно для шизоидной личности, которая часто ищет уединения и уходит в мир фантазий. Именно этот внутренний мир стал для неё инструментом в профессии, позволяя создавать уникальные сценарии и образы.

Психолог также отметила, что актриса не умеет проявлять эмоции на людях и воспринимает смерть близких с холодной иронией, что также указывает на шизоидные черты. Литвинова осознала, что её уникальность может стать её сильной стороной, и с тех пор активно использует это в своей карьере.

"Это классический шизоидный процесс: трансформация эмоций в эстетизированное размышление. Чувство уникальности, нарциссизм, ирония, глубина, женственность, которые умножены на мудрость. Это своего рода Фаина Раневская современного мира", — приводит слова Кардиакос "Радио 1".

Уточнения

Рена́та Мура́товна Литви́нова (тат. Рената Морат кызы Литвинова (Вәргазова); род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер, певица и телеведущая.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
