Просто и эффективно: Дима Билан раскрыл свои правила общения и защиты от негатива

Шоу-бизнес

Дима Билан поделился своими принципами в общении с окружающими. В интервью для издания Super артист рассказал, что никогда не станет инициатором конфликта или неприятной ситуации. По его словам, он придерживается нескольких важных правил.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Главный принцип Димы заключается в том, что он не делает первый шаг навстречу негативу. Он предпочитает не вторгаться в личное пространство других людей и не проявлять грубость по отношению к тем, кто ведёт себя корректно и воспитанно, однако, если требуется дать отпор, певец может это сделать.

"Если кто-то что-то где-то в мой адрес скажет, я просто зеркалю. Никогда сам первым не делаю некрасивых шагов. В ответ — могу", — откровенно поделился Дима Билан.

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
