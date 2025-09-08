Хилькевич против Крида: звезда Универа требует перемен после скандального концерта в Лужниках

Актриса Анна Хилькевич высказала критику в адрес концерта Егора Крида в московских "Лужниках". Пост с оценкой шоу она опубликовала в своём Telegram-канале.

Хилькевич обратила внимание на несоответствие возрастной маркировки содержанию выступления. По её словам, откровенные сцены концерта требуют ограничения "18+", а не "12+".

Актриса предположила, что исполнитель мог не осознавать проблему из-за отсутствия родительского опыта.

"Я как мама троих детей точно знаю, что такие вещи влияют не только на конкретного ребёнка или семью, это отражается на обществе в целом", — подчеркнула Хилькевич.

Она отметила, что более строгая возрастная маркировка может сократить аудиторию, но это вопрос ответственности артиста перед обществом. По мнению актрисы, подобные выступления требуют более внимательного подхода к возрастным ограничениям.

