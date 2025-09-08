Хилькевич против Крида: звезда Универа требует перемен после скандального концерта в Лужниках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:00
Шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич высказала критику в адрес концерта Егора Крида в московских "Лужниках". Пост с оценкой шоу она опубликовала в своём Telegram-канале.

Егор Крид на Europa Plus TV. Hit Non Stop в Витебске 2016
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Егор Крид на Europa Plus TV. Hit Non Stop в Витебске 2016

Хилькевич обратила внимание на несоответствие возрастной маркировки содержанию выступления. По её словам, откровенные сцены концерта требуют ограничения "18+", а не "12+".

Актриса предположила, что исполнитель мог не осознавать проблему из-за отсутствия родительского опыта.

"Я как мама троих детей точно знаю, что такие вещи влияют не только на конкретного ребёнка или семью, это отражается на обществе в целом", — подчеркнула Хилькевич.

Она отметила, что более строгая возрастная маркировка может сократить аудиторию, но это вопрос ответственности артиста перед обществом. По мнению актрисы, подобные выступления требуют более внимательного подхода к возрастным ограничениям.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая. 

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
