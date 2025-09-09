Киркоров раскрыл свои секреты успеха: вот что помогает ему много лет оставаться на вершине

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров не только блистает на сцене, но и глубоко размышляет о творчестве, жизненном пути и своих стремлениях. В недавнем интервью изданию Super артист приоткрыл завесу над своими мыслями, показав себя с неожиданной стороны.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Несмотря на колоссальный успех, певец откровенно говорит о трудностях, которые пришлось преодолеть на пути к вершинам славы. Он охотно делится своим опытом с молодыми талантами, подчёркивая важность упорства и настойчивости, ведь, как он сам говорит, "терпение и труд всё перетрут". Именно эти качества стали фундаментом его многолетней успешной карьеры.

Когда речь зашла о тех, кого он считает настоящими легендами, Филипп Киркоров без колебаний назвал своих кумиров, с кем бы он хотел разделить стол.

"Дженнифер Лопес, Шер и Майкл Джексон", — сказал певец.

Эти артисты для него олицетворяют тот уровень мирового признания и артистизма, к которому он сам всегда стремился, желая оставаться яркой и уникальной звездой на музыкальном небосклоне.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович (Бедро́с) Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.

