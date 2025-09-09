Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Просто и эффективно: Дима Билан раскрыл свои правила общения и защиты от негатива
Красота против безопасности: какие наряды становятся приманкой для карманников в Европе
Первые часы решают судьбу фигуры: завтрак, который запускает стройность — секрет утренних калорий
Секрет янтарного цвета: добавляю этот ингредиент в яблочное желе — все ахают
Скрип волос после шампуня: вредная бьюти-привычка, о которой вы не знали
Этот продукт усиливает иммунитет: всего один в день даёт треть суточной нормы витамина С
Космос раскрывает секреты: искажённое кольцо звезды может быть делом невидимой новой планеты
Тренировки, которые не изматывают: методика из Норвегии меняет правила фитнеса
Три пальца и километры ужаса: тайна гигантского пингвина держала город в страхе десятилетиями

Киркоров раскрыл свои секреты успеха: вот что помогает ему много лет оставаться на вершине

1:09
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров не только блистает на сцене, но и глубоко размышляет о творчестве, жизненном пути и своих стремлениях. В недавнем интервью изданию Super артист приоткрыл завесу над своими мыслями, показав себя с неожиданной стороны.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Несмотря на колоссальный успех, певец откровенно говорит о трудностях, которые пришлось преодолеть на пути к вершинам славы. Он охотно делится своим опытом с молодыми талантами, подчёркивая важность упорства и настойчивости, ведь, как он сам говорит, "терпение и труд всё перетрут". Именно эти качества стали фундаментом его многолетней успешной карьеры.

Когда речь зашла о тех, кого он считает настоящими легендами, Филипп Киркоров без колебаний назвал своих кумиров, с кем бы он хотел разделить стол.

"Дженнифер Лопес, Шер и Майкл Джексон", — сказал певец.

Эти артисты для него олицетворяют тот уровень мирового признания и артистизма, к которому он сам всегда стремился, желая оставаться яркой и уникальной звездой на музыкальном небосклоне.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович (Бедро́с) Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Комары бегут прочь: запах, который ломает их систему навигации
Недвижимость
Комары бегут прочь: запах, который ломает их систему навигации
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Тренировки, которые не изматывают: методика из Норвегии меняет правила фитнеса
Три пальца и километры ужаса: тайна гигантского пингвина держала город в страхе десятилетиями
Пуховое одеяло не влезает в стиралку? Решение проще, чем вы думаете
Был друг — стал враг: 5 поведенческих сигналов, что кошка разочаровалась в хозяине
Иммунитет во рту отключается после стакана этого сока: эффект оказался неожиданным
Киркоров раскрыл свои секреты успеха: вот что помогает ему много лет оставаться на вершине
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Расширенные поры: 4 мифа, в которые пора перестать верить
Невероятный Удмуртский скороход: участники забыли об усталости, помогая друг другу
Осенняя обработка смородины и малины: шаг, который решает судьбу урожая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.