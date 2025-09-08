Дубайский скандал Меладзе: что теперь происходит с карьерой его жены Альбины Джанабаевой

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный певец Валерий Меладзе уже несколько лет не появляется на российской сцене и не участвует в мероприятиях в стране. Причиной тому стало его неоднозначное высказывание на одном из корпоративов в Дубае. После этого инцидента артист лишился рекламных контрактов и привычных источников дохода.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валерий Меладзе

Теперь Меладзе активно гастролирует по Европе. По сообщениям СМИ, часть вырученных средств от его выступлений может направляться на поддержку ВСУ.

Однако скандальная репутация певца отразилась не только на его собственной карьере. Как рассказал продюсер Павел Рудченко сайту "Страсти", это также сказалось на его жене Альбине Джанабаевой, которая в последнее время практически не появляется на сцене.

"Тень от репутации Валерия Меладзе упала на Альбину. То творчество, которое она делала, тот контент не был хитовым. Вдобавок ко всему наложился скандал с супругом. Это, конечно, повлекло для неё душевные терзания", — высказался продюсер.

Павел Рудченко считает, что самым ярким моментом в карьере Джанабаевой остаются её выступления в составе группы "ВИА Гра". По его мнению, сольные песни Альбины в своё время не пользовались особой популярностью. Тем не менее продюсер уверен, что у Альбины есть шанс вернуться на сцену.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

