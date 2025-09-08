Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Расширенные поры: 4 мифа, в которые пора перестать верить
Невероятный Удмуртский скороход: участники забыли об усталости, помогая друг другу
Осенняя обработка смородины и малины: шаг, который решает судьбу урожая
Незаметная плёнка на фарах может стоить вам прав: штраф покажется мелочью
Стройность без мучений: 5 секретов питания, которые работают лучше диет
Шок для кофеманов: почему овсяное молоко может быть опаснее сахара
Сны-предупреждения: 7 ночных образов, за которыми может скрываться болезнь или тревога
Вылейте это в слив раковины: засор исчезнет, как будто его там и не было

Дубайский скандал Меладзе: что теперь происходит с карьерой его жены Альбины Джанабаевой

1:28
Шоу-бизнес

Известный певец Валерий Меладзе уже несколько лет не появляется на российской сцене и не участвует в мероприятиях в стране. Причиной тому стало его неоднозначное высказывание на одном из корпоративов в Дубае. После этого инцидента артист лишился рекламных контрактов и привычных источников дохода.

Валерий Меладзе
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валерий Меладзе

Теперь Меладзе активно гастролирует по Европе. По сообщениям СМИ, часть вырученных средств от его выступлений может направляться на поддержку ВСУ.

Однако скандальная репутация певца отразилась не только на его собственной карьере. Как рассказал продюсер Павел Рудченко сайту "Страсти", это также сказалось на его жене Альбине Джанабаевой, которая в последнее время практически не появляется на сцене.

"Тень от репутации Валерия Меладзе упала на Альбину. То творчество, которое она делала, тот контент не был хитовым. Вдобавок ко всему наложился скандал с супругом. Это, конечно, повлекло для неё душевные терзания", — высказался продюсер.

Павел Рудченко считает, что самым ярким моментом в карьере Джанабаевой остаются её выступления в составе группы "ВИА Гра". По его мнению, сольные песни Альбины в своё время не пользовались особой популярностью. Тем не менее продюсер уверен, что у Альбины есть шанс вернуться на сцену.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Алматы идёт на эксперимент: новый график работы избавит от пробок
Экономика и бизнес
Алматы идёт на эксперимент: новый график работы избавит от пробок
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Домашние животные
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Сны-предупреждения: 7 ночных образов, за которыми может скрываться болезнь или тревога
Вылейте это в слив раковины: засор исчезнет, как будто его там и не было
Хищник длиной с поезд: на Урале нашли след гигантского кита-убийцы возрастом 37 млн лет
Прыгнуть можно, парить нельзя: зачем курице крылья, если она всё равно падает, как кирпич
В Евросоюзе заговорили о санкциях против Китая за покупку нефти и газа в России
Дубайский скандал Меладзе: что теперь происходит с карьерой его жены Альбины Джанабаевой
От Чёрного моря к Красному: египетский перевозчик впервые вошёл в международное расписание Сочи
Ломка без конфет: почему резкий отказ от сладкого похож на зависимость
Тело помнит каждую тренировку: скрытый механизм, который облегчает путь к результатам
Прикипевшее колесо не сдаётся даже после ударов: рабочие способы без сервиса и специнструментов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.