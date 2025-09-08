Памятник Янису Тимме за 2 млн рублей: раскрыто, какое отношение имеет к нему Анна Седокова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Адвокат семьи баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова раскрыла детали установки памятника спортсмену. По ее словам, мемориал был создан исключительно силами и средствами семьи погибшего.

Янис Тимма
Фото: sportacentrs.com by Romualds Vambuts, sportacentrs.com, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Янис Тимма

Представитель близких Тиммы отметила, что инициатором создания памятника выступила мать Тиммы Аусма.

"Эскиз и весь дизайн принадлежит ей", — подчеркнула Гаврилова в разговоре с Super.ru.

Материалы для памятника доставляли из Финляндии. Его стоимость превысила 20 тысяч евро. Адвокат отметила, что со стороны бывшей возлюбленной Тиммы, певицы Анны Седоковой не поступило никаких средств.

В настоящее время в Латвии продолжается расследование обстоятельств смерти спортсмена. Проводится психолого-психиатрическая экспертиза на предмет доведения до самоубийства.

Семья Тиммы надеется, что экспертиза поможет установить полную картину событий, предшествовавших трагедии. Баскетболист находился в отношениях с Анной Седоковой, которые сопровождались публичными скандалами.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992[…], Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. 

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
