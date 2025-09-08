Вдовец дорожит всем, что с ней связано: дом Анастасии Заворотнюк стал настоящим музеем

Семья Анастасии Заворотнюк продолжает хранить память об актрисе спустя полтора года после её смерти.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Анастасия Заворотнюк

Младшая наследница звезды Мила недавно пошла в первый класс, о чем сообщила старшая дочь артистки Анна Заворотнюк. Девочка окружена любовью близких — отца Петра Чернышёва, бабушки и старших детей актрисы.

По словам певицы Алёны Кравец, в доме сохранена обстановка, которая была при жизни Заворотнюк.

"Это своего рода музей Анастасии Заворотнюк, вдовец дорожит всем, что с ней связано", — цитирует Кравец Woman.ru.

Пётр Чернышёв остаётся верен памяти супруги и регулярно посещает её могилу вместе с дочерью. После смерти жены фигурист полностью погрузился в работу, находя утешение в профессиональной деятельности.

Мила знает, что мамы нет в живых, и часто бывает на её могиле. Фильмы с Заворотнюк девочке пока не показывают — родные ждут, когда она подрастёт.

Несмотря на раннюю потерю, ребёнок развивается гармонично и получает полноценную заботу от всей семьи.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.



Пётр Андреевич Чернышёв (англ. Peter Tchernyshev; род. 6 февраля 1971, Ленинград) — российский, а позже американский фигурист, пятикратный чемпион США (1999—2003) и двукратный победитель чемпионата четырёх континентов (2000, 2002) в танцах на льду.

