Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Импорт лучше не брать: чем крымское вино удивляет ценителей
Всё решил кусочек грязи: как Chevrolet Cobalt показал характер через годы
Шаман струсил? Депутат бросил камень в певца из-за молчания в скандале Мизулиной и Крида
Кесадилья с курицей и вкуснейшим соусом: пальчики оближете, а готовится пара пустяков
Новый удар по россиянам: США ужесточили правила получения виз
Верхние шкафы больше не в моде: новое решение, которое делает кухню просторнее
Первая ошибка дня разрушает обмен веществ, и её совершают почти все
Выровняет тело и психику: эта практика идеально подойдёт людям со сколиозом
ФНС не дремлет: Лолита Милявская попала в поле зрения налоговой службы — с чем это связано

Вдовец дорожит всем, что с ней связано: дом Анастасии Заворотнюк стал настоящим музеем

1:09
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк продолжает хранить память об актрисе спустя полтора года после её смерти.

Анастасия Заворотнюк
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Анастасия Заворотнюк

Младшая наследница звезды Мила недавно пошла в первый класс, о чем сообщила старшая дочь артистки Анна Заворотнюк. Девочка окружена любовью близких — отца Петра Чернышёва, бабушки и старших детей актрисы.

По словам певицы Алёны Кравец, в доме сохранена обстановка, которая была при жизни Заворотнюк.

"Это своего рода музей Анастасии Заворотнюк, вдовец дорожит всем, что с ней связано", — цитирует Кравец Woman.ru.

Пётр Чернышёв остаётся верен памяти супруги и регулярно посещает её могилу вместе с дочерью. После смерти жены фигурист полностью погрузился в работу, находя утешение в профессиональной деятельности.

Мила знает, что мамы нет в живых, и часто бывает на её могиле. Фильмы с Заворотнюк девочке пока не показывают — родные ждут, когда она подрастёт.

Несмотря на раннюю потерю, ребёнок развивается гармонично и получает полноценную заботу от всей семьи.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

Пётр Андреевич Чернышёв (англ. Peter Tchernyshev; род. 6 февраля 1971, Ленинград) — российский, а позже американский фигурист, пятикратный чемпион США (1999—2003) и двукратный победитель чемпионата четырёх континентов (2000, 2002) в танцах на льду. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Домашние животные
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Экономика и бизнес
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Последние материалы
Маргарита Симоньян идёт на операцию: вот что заставило её прервать молчание о тяжёлой болезни
Часто снятся кошмары? Вот что они могут сигнализировать о вашем здоровье
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи
Почему убийства в Ираке и Афганистане называли обыденной практикой — признания, от которых стынет кровь
Отказ от проверки алкотестером превращается в приговор: как водители теряют права на ровном месте
Поезд, который везёт не пассажиров, а целую историю: маршрут из Ханоя открывает тайны тысячелетий
Когда рвота у кошки или собаки опасна: советы ветеринаров при внезапной рвоте у питомцев
Минимум усилий — максимум вкуса: эти шоколадные батончики приготовит даже ребёнок
Лидеры стран БРИКС секретно обсудили меры противодействия тарифам США. Что известно?
Трюк для стильных квартир: как сделать розетки невидимыми, не тратясь на ремонт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.