Маргарита Симоньян идёт на операцию: вот что заставило её прервать молчание о тяжёлой болезни

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила своё решение публично рассказать о предстоящей операции. Об этом она заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на канале "Россия 1".

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Совета Федерации РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Маргарита Симоньян 05 (29-11-2017)

Журналистка отметила, что одной из причин, которая побудила её рассказать о "страшной, тяжелой" болезни стало желание избежать распространения слухов о своём здоровье. Симоньян подчеркнула важность открытости в этом вопросе.

"Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду", — добавила главный редактор RT.

Также на её решение повлияли слова патриарха Кирилла, который накануне вручил ей церковный орден и назвал её воином. Симоньян отметила, что это придало ей уверенности в необходимости откровенного разговора о своём здоровье.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.

