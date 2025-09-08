Маргарита Симоньян идёт на операцию: вот что заставило её прервать молчание о тяжёлой болезни

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила своё решение публично рассказать о предстоящей операции. Об этом она заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на канале "Россия 1".
Журналистка отметила, что одной из причин, которая побудила её рассказать о "страшной, тяжелой" болезни стало желание избежать распространения слухов о своём здоровье. Симоньян подчеркнула важность открытости в этом вопросе.
"Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду", — добавила главный редактор RT.
Также на её решение повлияли слова патриарха Кирилла, который накануне вручил ей церковный орден и назвал её воином. Симоньян отметила, что это придало ей уверенности в необходимости откровенного разговора о своём здоровье.
Уточнения
Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.
