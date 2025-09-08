Грубый жест Никиты Преснякова: музыкант публично избавился от связанного с экс-женой подарка

Шоу-бизнес

Музыкант Никита Пресняков публично продемонстрировал эмоции после развода с супругой Алёной Красновой. Музыкант на камеру выбросил в мусорное ведро статуэтку с надписью "Best wife", связанную с бывшей женой.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetax08, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Никита Пресняков - лидер группы Multiverse

Этот поступок последовал после официальных заявлений экс-супругов об обоюдном согласии на развод. Ранее пара подчёркивала отсутствие взаимных претензий после десяти лет отношений.

На момент расставания супруги уже проживали раздельно. Краснова вернулась в Москву, а Пресняков остался в Соединённых Штатах, где развивает музыкальную карьеру.

Долгое время пара отрицала слухи о проблемах в отношениях. Публичный жест музыканта свидетельствует о неоднозначности ситуации, несмотря на официальные заверения.

Уточнения

Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант.

