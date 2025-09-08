Ночные кошмары не давали покоя: какая болезнь заставила ведущую Натальной карты обратиться к врачам

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущая шоу "Натальная карта" Олеся Иванченко сообщила о диагностированном генерализованном тревожном расстройстве (ГТР). Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Фото: VK Видео by канал "Стрелец-Молодец", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Олеся Иванченко

Иванченко описала необычные симптомы заболевания, которые проявлялись в стрессовые периоды.

"В одну ночь я проснулась от того, что мне казалось, что меня всю кусают какие-то вши. Ничего не было из насекомых", — поделилась артистка.

По словам юмористки, невролог пригласил для консультации психиатра, который поставил диагноз. В результате специалисты посоветовали ей сесть на препараты, так как она не справляется со своим ритмом жизни.

Помимо ГТР, у артистки выявили скрытую депрессию. После обследования у нескольких специалистов Иванченко начала курс лечения.

Юмористка подчеркнула, что сейчас чувствует себя значительно лучше.

Уточнения

Оле́ся Евге́ньевна Ива́нченко (род. 25 августа 1995 года, Калужская) — российская юмористка, стендап-комик, ютубер и астролог.

