Ночные кошмары не давали покоя: какая болезнь заставила ведущую Натальной карты обратиться к врачам

Ведущая шоу "Натальная карта" Олеся Иванченко сообщила о диагностированном генерализованном тревожном расстройстве (ГТР). Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.
Иванченко описала необычные симптомы заболевания, которые проявлялись в стрессовые периоды.
"В одну ночь я проснулась от того, что мне казалось, что меня всю кусают какие-то вши. Ничего не было из насекомых", — поделилась артистка.
По словам юмористки, невролог пригласил для консультации психиатра, который поставил диагноз. В результате специалисты посоветовали ей сесть на препараты, так как она не справляется со своим ритмом жизни.
Помимо ГТР, у артистки выявили скрытую депрессию. После обследования у нескольких специалистов Иванченко начала курс лечения.
Юмористка подчеркнула, что сейчас чувствует себя значительно лучше.
Уточнения
Оле́ся Евге́ньевна Ива́нченко (род. 25 августа 1995 года, Калужская) — российская юмористка, стендап-комик, ютубер и астролог.
