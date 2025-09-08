Ночные кошмары не давали покоя: какая болезнь заставила ведущую Натальной карты обратиться к врачам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:57
Шоу-бизнес

Ведущая шоу "Натальная карта" Олеся Иванченко сообщила о диагностированном генерализованном тревожном расстройстве (ГТР). Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Олеся Иванченко
Фото: VK Видео by канал "Стрелец-Молодец", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Олеся Иванченко

Иванченко описала необычные симптомы заболевания, которые проявлялись в стрессовые периоды.

"В одну ночь я проснулась от того, что мне казалось, что меня всю кусают какие-то вши. Ничего не было из насекомых", — поделилась артистка.

По словам юмористки, невролог пригласил для консультации психиатра, который поставил диагноз. В результате специалисты посоветовали ей сесть на препараты, так как она не справляется со своим ритмом жизни.

Помимо ГТР, у артистки выявили скрытую депрессию. После обследования у нескольких специалистов Иванченко начала курс лечения.

Юмористка подчеркнула, что сейчас чувствует себя значительно лучше.

Уточнения

Оле́ся Евге́ньевна Ива́нченко (род. 25 августа 1995 года, Калужская) — российская юмористка, стендап-комик, ютубер и астролог. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
