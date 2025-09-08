Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пенсии могут пересчитывать каждые три месяца: новое предложение в Госдуме
Волосы ребёнка растут быстрее, чем у взрослых: как не упустить время для правильного ухода
Судьба земли решается быстро: стоит пропустить всего один срок
Взрывной рост или игра с доверием: почему Тунис снова стал магнитом для туристов
Чем новее коробка, тем меньше она живёт: водителям рассказали, какие коробки передач менее надёжные
Burger King исчез, но остался: как компания продолжит работу в России
Итоги регионального этапа Спартакиады казачьей молодежи ВКО ЦКВ
Аутизм во взрослом возрасте: 7 признаков, которые долго оставались незамеченными
Тараканы идут: как одна щель превращается в пропуск для армии насекомых

Страшный позор: иноагент Лазарева* призналась, почему её не приняли в театральное

0:57
Шоу-бизнес

Российская телеведущая Татьяна Лазарева*, проживающая в Испании, рассказала о неудачном опыте поступления в театральное училище. Об этом она сообщила в видео на своём YouTube-канале.

Татьяна Лазарева
Фото: commons.wikimedia.org by Igor Bartashov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Татьяна Лазарева

Лазарева* поделилась личными переживаниями молодости.

"Я поступала в театральное училище после школы, никуда вообще близко даже меня не приняли", — призналась она.

Ведущая назвала этот опыт "внутренним страшным позором". Она отметила, что заранее осознавала небольшую вероятность успешного поступления.

Ранее Лазарева* уже жаловалась на трудности жизни в эмиграции. Телеведущая сообщала о сильной усталости и невозможности расслабиться из-за страха перед новыми испытаниями.

* признана в РФ иностранным агентом; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Уточнения

Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Перезагрузка рыбного рынка России: импортная продукция из минтая вытесняется конкурентами
Экономика и бизнес
Перезагрузка рыбного рынка России: импортная продукция из минтая вытесняется конкурентами
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Экономика и бизнес
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Домашние животные
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Последние материалы
Незаметный яд для тканей: куда на самом деле нужно добавлять кондиционер при стирке
Страшный позор: иноагент Лазарева* призналась, почему её не приняли в театральное
Весь мир ездит на 12 вольтах: инженеры объяснили, откуда взялся стандарт батарей
Врачи бьют тревогу: что на самом деле происходит со здоровьем Бари Алибасова
Фаршированные перцы в маринаде превращают обычный ужин в праздничный стол
Потомки обезьян или прообраз человека? Жители Эфиопского нагорья ломают привычные схемы
В США обвинили Макрона и Стармера в предательстве интересов собственных стран
Идеальный завтрак для здоровья: как смузи с клубникой заряжает на весь день
Растение-секрет: дачники нашли зелёную замену навозу, которая оживляет землю
Как вовремя понять, что волосы не растут, и спасти прическу от катастрофы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.