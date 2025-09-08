Страшный позор: иноагент Лазарева* призналась, почему её не приняли в театральное

Российская телеведущая Татьяна Лазарева*, проживающая в Испании, рассказала о неудачном опыте поступления в театральное училище. Об этом она сообщила в видео на своём YouTube-канале.
Лазарева* поделилась личными переживаниями молодости.
"Я поступала в театральное училище после школы, никуда вообще близко даже меня не приняли", — призналась она.
Ведущая назвала этот опыт "внутренним страшным позором". Она отметила, что заранее осознавала небольшую вероятность успешного поступления.
Ранее Лазарева* уже жаловалась на трудности жизни в эмиграции. Телеведущая сообщала о сильной усталости и невозможности расслабиться из-за страха перед новыми испытаниями.
* признана в РФ иностранным агентом; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Уточнения
Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.
