Страшный позор: иноагент Лазарева* призналась, почему её не приняли в театральное

Шоу-бизнес

Российская телеведущая Татьяна Лазарева*, проживающая в Испании, рассказала о неудачном опыте поступления в театральное училище. Об этом она сообщила в видео на своём YouTube-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Igor Bartashov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Татьяна Лазарева

Лазарева* поделилась личными переживаниями молодости.

"Я поступала в театральное училище после школы, никуда вообще близко даже меня не приняли", — призналась она.

Ведущая назвала этот опыт "внутренним страшным позором". Она отметила, что заранее осознавала небольшую вероятность успешного поступления.

Ранее Лазарева* уже жаловалась на трудности жизни в эмиграции. Телеведущая сообщала о сильной усталости и невозможности расслабиться из-за страха перед новыми испытаниями.

* признана в РФ иностранным агентом; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Уточнения

Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.

