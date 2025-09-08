Крах любви в семье Михаила Ширвиндта: его жена по-научному объяснила их решение о разводе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:28
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт и его третья жена Анастасия решили расстаться. Анастасия, которая моложе своего супруга на 30 лет, поделилась этой новостью в своём блоге, объяснив такое решение усталостью друг от друга и эмоциональным выгоранием.

Михаил Ширвиндт
Фото: mon.tatarstan.ru by Министерство образования и науки Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Михаил Ширвиндт

Она отметила, что любовь можно охарактеризовать как нейрофизиологический процесс, поэтому она имеет свойство угасать. По мнению Анастасии, такое происходит во всех парах без исключения: первоначальная страсть и эйфория, вызванные выбросами дофамина, со временем сменяются предсказуемостью и привычкой, что приводит к потере интереса.

"Мозг перестаёт тратить на "объект страсти" все свои ресурсы, и нейронные связи, не укреплённые в период влюблённости, начинают ослабевать. Так получилось у нас. И, скорее всего, у вас. Люди расстаются, выпив друг друга до дна, и для большинства это нормально", — объяснила Анастасия.

Она добавила, что лучше разойтись, сохранив дружеские отношения, чем продолжать совместную жизнь, полную напряжения и недовольства.

Михаил Ширвиндт женился на Анастасии в 2019 году. Им нередко приходилось сталкиваться с критикой из-за большой разницы в возрасте. Анастасия признавалась, что из-за этого 30-летняя разница воспринимается как 300-летняя.

Уточнения

Михаи́л Алекса́ндрович Ши́рвиндт (род. 14 августа 1958, Москва) — советский и российский телеведущий, видеоблогер, писатель-мемуарист, теле- и кинопродюсер.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
