Директор Витаса о долгах певца: реакция на обвинения в 52 тысячи рублей

Концертный директор певца Витаса Сергей Пудовкин опроверг информацию о задолженности артиста за коммунальные услуги.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Витас

Официальное заявление было сделано в ответ на публикации в СМИ о долге в размере 52 тысяч рублей. Пудовкин категорически отверг все обвинения в адрес певца.

"Витас никогда не позволяет себе за что-то не платить. Артист в прекрасном доступе, в прекрасном настроении, в прекрасной форме", — цитирует представителя музыканта сайт aif.ru.

Ранее некоторые издания сообщали о прекращении исполнительного производства из-за невозможности установить местонахождение певца. По словам Пудовкина, любые возможные вопросы решались бы мгновенно, но никаких претензий к артисту не поступало.

Концертный директор подчеркнул, что Витас продолжает активную творческую деятельность и всегда ответственно относится к своим финансовым обязательствам.

Уточнения

Ви́тас (англ. Vitas; настоящее имя — Вита́лий Вла́дасович Грачёв; род. 19 февраля 1979, Даугавпилс, Латвийская ССР, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, актёр.

