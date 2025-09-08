Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Украина осудила выступление Нетребко: это предательство со стороны Лондона

Говорила о другом: Ксения Собчак обвинила журналистов в искажении её слов об Игоре Николаеве

1:03
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак пояснила свои слова по поводу вынужденных выплат композитору и певцу Игорю Николаеву.

Журналистка Ксения Собчак
Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Журналистка Ксения Собчак

Собчак опубликовала фрагмент со своими высказываниями в шоу "Кстати" с Гариком Харламовым, Денисом Дороховым и Азаматом Мусагалиевым.

На видео она рассказывает, что ей пришлось заплатить Николаеву 150 тысяч рублей за использование семисекундного отрывка из его песни.

Даже личный звонок композитору не смог переубедить его в необходимости взыскать с Собчак деньги.

Журналистка обвинила СМИ в том, что они "перевирают" её цитаты. По словам Собчак, она ни в чем не обвиняет композитора.

"Я просто говорю о том, что он единственный человек, который требует с ютуберов даже за семь секунд какие-то деньги. Но мы люди законопослушные, поэтому, конечно, всё платим", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Она заверила, что в её словах не было жалоб и осуждений.

Уточнения

И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
