Джокер отдыхает: Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж и удивил публику

Певец Прохор Шаляпин изменил свой имидж, представив новую "русскую готику". Поклонники в шоке от его мрачного и одновременно элегантного преображения.
Шаляпин удивил фанатов, опубликовав в социальных сетях серию снимков. На фото артист избавился от прежнего образа русского парня с копной русых волос.
Она примерил на себя образ персонажа саги о вампирах. Зализанные тёмные волосы и чёрные подводки глаз превратили Прохора в мрачного таинственного гота.
Шаляпин сопроводил кадры хештегом "русская готика". Подписчики активно комментировали кардинальное преображение певца.
"Такого Прохора мы ещё не видели";
"Чисто голливудский актёр и модель из журнала";
"Джокер отдыхает. Вот это перевоплощение и смена образа", — писали фолловеры под постом артиста.
Ранее Прохор Шаляпин признался, что ходит закупаться в дешёвые магазины.
Уточнения
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.
