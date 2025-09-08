Джокер отдыхает: Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж и удивил публику

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Певец Прохор Шаляпин изменил свой имидж, представив новую "русскую готику". Поклонники в шоке от его мрачного и одновременно элегантного преображения. 

Шаляпин удивил фанатов, опубликовав в социальных сетях серию снимков. На фото артист избавился от прежнего образа русского парня с копной русых волос.

Она примерил на себя образ персонажа саги о вампирах. Зализанные тёмные волосы и чёрные подводки глаз превратили Прохора в мрачного таинственного гота.

Шаляпин сопроводил кадры хештегом "русская готика". Подписчики активно комментировали кардинальное преображение певца.

"Такого Прохора мы ещё не видели";

"Чисто голливудский актёр и модель из журнала";

"Джокер отдыхает. Вот это перевоплощение и смена образа", — писали фолловеры под постом артиста.

Ранее Прохор Шаляпин признался, что ходит закупаться в дешёвые магазины.

