Джокер отдыхает: Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж и удивил публику

Певец Прохор Шаляпин изменил свой имидж, представив новую "русскую готику". Поклонники в шоке от его мрачного и одновременно элегантного преображения.

Шаляпин удивил фанатов, опубликовав в социальных сетях серию снимков. На фото артист избавился от прежнего образа русского парня с копной русых волос.

Она примерил на себя образ персонажа саги о вампирах. Зализанные тёмные волосы и чёрные подводки глаз превратили Прохора в мрачного таинственного гота.

Шаляпин сопроводил кадры хештегом "русская готика". Подписчики активно комментировали кардинальное преображение певца.

"Такого Прохора мы ещё не видели"; "Чисто голливудский актёр и модель из журнала"; "Джокер отдыхает. Вот это перевоплощение и смена образа", — писали фолловеры под постом артиста.

