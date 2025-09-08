Дочь Петра Красилова пожаловалась на отца: вот почему их отношения резко испортились

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Дочь известного актёра Петра Красилова Александра рассказывает о трудностях в отношениях с отцом из-за судебных разбирательств. 

Актёр Пётр Красилов
Фото: ВК-аккаунт Петра Красилова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Пётр Красилов

Проблемы внутри семьи обострились в результате продолжительных судебных споров. Вот уже практически целый год Красилов занят процессом раздела имущества, приобретённого в браке с экс-женой, актрисой Ириной Шебеко.

Речь идёт о двух столичных квартирах, которые требует разделить артистка. Адвокат актрисы Дарья Точиева рассказала подробности ситуации в эфире передачи "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Юрист объяснила, что квартиры были приобретены в браке, финансы на их покупку поступали от обоих супругов. Представитель Ирины требует справедливого распределения активов, причём с учётом интересов общей наследницы, которая тоже оказалась погружена в конфликт родителей.

Девушка специально прибыла из США, где учится в вузе, и пожаловалась на то, что её отношения с отцом испортились. Некоторое время назад она просила у актёра денег на еду, но он, по словам Александры, отказал ей в этом.

В итоге суд решил оставить квартиру большей площади в распоряжении актёра. При этом Красилов обязан выплатить компенсацию экс-супруге в сумме около 5,5 миллионов рублей.

В свою очередь Шебеко дополнительно планирует подать заявление в суд относительно взыскания алиментов. Она утверждает, что бывший муж не исполняет обязанности по содержанию ребёнка в полном объёме.

Ранее 48-летний актёр Пётр Красилов впервые публично подтвердил свой третий брак.

Уточнения

Пётр Анато́льевич Краси́лов (род. 3 июня 1977, Балашиха) — российский актёр театра и кино. Лауреат Приза зрительских симпатий (1995). Заслуженный артист России (2019).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
