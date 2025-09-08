ФНС не дремлет: Лолита Милявская попала в поле зрения налоговой службы — с чем это связано

У певицы Лолиты Милявской могут возникнуть проблемы из-за долгов перед налоговыми органами. Артистка накопила задолженность на сумму 207,5 тыс. руб.

Как пишет "Постньюс", долг Милявской связан с недоимками по зарегистрированному ИП артистки. Исполнительных производств в отношении неё пока нет, однако при неоплате счета звезды могут быть заблокированы.

Аналогичные долги перед ФНС регулярно появляются и у других артистов. Так, комик Сергей Орлов задолжал 606,5 тыс. руб., а Сергей Жуков из "Руки Вверх!" — более 1 млн руб. Певец поспешил избавиться от задолженности после публичного порицания.

Ранее телеведущий и блогер Дима Масленников попал под прицел специалистов налоговой службы.

