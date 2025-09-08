Врачи бьют тревогу: что на самом деле происходит со здоровьем Бари Алибасова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:18
Шоу-бизнес

Известный продюсер Бари Алибасов был вынужден обратиться за медицинской помощью из-за мучительных головных болей. Как стало известно из сообщений Telegram-канала SHOT, ссылающегося на издание Life.ru, врачи уже назначили ему соответствующее лечение и скорректировали рацион. Особое внимание уделяется диете, которая категорически исключает употребление алкоголя.

Бари Алибасов
Фото: tatmsk.tatarstan.ru by Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бари Алибасов

Медики предупреждают, что пренебрежение их рекомендациями может иметь крайне тяжёлые последствия вплоть до потери зрения, инфаркта или инсульта. Стоит отметить, что в начале 2024 года Алибасов уже проходил лечение в связи с подозрением на инсульт.

Несмотря на серьёзность ситуации, сам Бари Алибасов в беседе с журналистами постарался развеять опасения относительно своего самочувствия. Он заявил, что чувствует себя хорошо, подчеркнув свой возраст и способность вести активный образ жизни.

"Всё хорошо, здоровье хорошее, мне уже 70 сколько-то там, не помню уже, сколько лет, я всё ещё хожу. На улице холодает, но я на улицу не хожу, у меня там нет никого, дома жена и кошка. Не жалуюсь", — сообщил Алибасов.

Уточнения

Ба́ри Кари́мович Алиба́сов (каз. Бари́ (Бауыржан) Кәрімұлы Әлібас, род. 6 июня 1947, Чарск) — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
