Врачи бьют тревогу: что на самом деле происходит со здоровьем Бари Алибасова

Известный продюсер Бари Алибасов был вынужден обратиться за медицинской помощью из-за мучительных головных болей. Как стало известно из сообщений Telegram-канала SHOT, ссылающегося на издание Life.ru, врачи уже назначили ему соответствующее лечение и скорректировали рацион. Особое внимание уделяется диете, которая категорически исключает употребление алкоголя.
Медики предупреждают, что пренебрежение их рекомендациями может иметь крайне тяжёлые последствия вплоть до потери зрения, инфаркта или инсульта. Стоит отметить, что в начале 2024 года Алибасов уже проходил лечение в связи с подозрением на инсульт.
Несмотря на серьёзность ситуации, сам Бари Алибасов в беседе с журналистами постарался развеять опасения относительно своего самочувствия. Он заявил, что чувствует себя хорошо, подчеркнув свой возраст и способность вести активный образ жизни.
"Всё хорошо, здоровье хорошее, мне уже 70 сколько-то там, не помню уже, сколько лет, я всё ещё хожу. На улице холодает, но я на улицу не хожу, у меня там нет никого, дома жена и кошка. Не жалуюсь", — сообщил Алибасов.
Уточнения
Ба́ри Кари́мович Алиба́сов (каз. Бари́ (Бауыржан) Кәрімұлы Әлібас, род. 6 июня 1947, Чарск) — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999).
Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.