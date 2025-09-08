Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Надписи в туалете и хейтеры в сети: невестка Валерии выходит на бой с клеветниками

Шоу-бизнес

Лиана Шульгина рассказала о напастях, с которыми ей приходится сталкиваться из-за зависти окружающих, и про секреты её крепкой семьи.

Арсений Шульгин и Лиана Шульгина
Фото: Инстаграм Лианы Шульгиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арсений Шульгин и Лиана Шульгина

27-летняя Лиана Шульгина уверена, что публичная шумиха вокруг её имени появляется неслучайно. Она считает, что слухи против неё распускают люди, которые любят возвыситься за счёт других людей.

В школьные годы недоброжелатели писали имя девушки в школьных туалетах, а сейчас они активизировались в социальных сетях.

Лиана отметила, что никогда не хотела привлекать к себе внимание негативом и скандалами.

Супруга Арсения Шульгина подчеркнула, что её счастливая семейная жизнь является результатом внутренней работы и оптимизма.

Ранее певица Алсу назвала свою любимую пару в российском шоу-бизнесе.

Мать двоих детей уверена, что некоторые люди не в состоянии с добром относится к более успешным и оптимистичным людям.

Как пишет Петербург2, Лиана уже пять лет состоит в браке с сыном певицы Валерии. Шульгина в словах благодарности мужу отмечала, что в их семье царит мир, тепло и взаимопонимание.

О молодой семье Шульгиных стали распространяться слухи. Появились толки о том, что Арсений якобы практикует домашнее насилие против жены.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
