За контент без пошлости: в РПЦ напомнили о необычных методах борьбы с плохими артистами

После скандального концерта певица Егора Крида в "Лужниках" представители РПЦ объяснили, как следует поступать с артистами, нарушающими нормы морали.

Нравы в российском шоу-бизнесе ужесточились, однако не все звёзды вовремя считали запреты. Откровенные номера на концертах знаменитостей становятся поводом для общественных дискуссий.

Особенно сильный резонанс вызвал откровенный номер Егора Крида и его подтанцовки на сцене в "Лужниках".

Настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, протоиерей Александр Ильяшенко уверен, что публика может выразить своё отношение к происходящему на сцене старым традиционным способом, который был в ходу у публики прошлых веков.

Ранее Егор Крид прошёлся крестным ходом по Москве после своего публичного конфликта с Екатериной Мизулиной.

Представитель РПЦ отметил, что искусство должно пробуждать в людях добрые чувства.

"Если на сцене кривляются и гонят пошлятину, [это значит, что] им можно? В XIX веке в дурного актёра кидали помидорами, а сегодня нельзя. Почему такое неравноправие?", — цитирует слова священника издание "Абзац".

В качестве снарядов для борьбы с "плохими артистами" он предложил использовать также тухлые яйца.

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.

