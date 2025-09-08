Стала единственной опорой: как Ариана Гранде спасла Викторию Дайнеко во время пандемии

Певица Виктория Дайнеко вспомнила, как ее американская коллега Ариана Гранде помогла ей и её дочке, даже не подозревая этого.

Фото: Инстаграм Виктории Дайнеко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Виктория Дайнеко с дочкой

Дайнеко опубликовала архивные кадры, на которых её маленькая дочь поёт песню своей любимой англоязычной певицы.

"Когда две девчонки застряли в пандемию и ждали эвакуации в Россию, радовало только то, что в одном городе с нами живет Арианда Гранде", — написала под видео выпускница "Фабрики звёзд".

Дайнеко отметила, что у её дочки Лизы до сих пор на телефоне стоит песня "I Want It I Got It" в исполнении Ариадны Гранде.

К слову, у Дайнеко подрастает наследница, рождённая в браке с барабанщиком Дмитрием Клейманом. Виктория долгое время скрывала дочь от публики и только в начале 2025 года впервые показала девочку.

Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса. Победительница «Фабрики звёзд-5» (2004).

