Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Африканский остров-призрак: почему туда не рискуют попасть даже местные племена
Не дайте плохой погоде испортить ваше настроение: советы от клинического психолога
Запасы есть, но не все рентабельны: вот насколько России хватит нефти
Свечи зажигания крадут бензин из бака: как вовремя заметить износ
Отпуск для души и тела: как сон превратился в главный туристический тренд
Паразит или гений выживания: как существо, пережившее динозавров, стало хозяином подземных империй мегаполисов
Секрет мощных плеч: прокачайте мышцы дома без тренажёров
Строительная пыль проникает глубже, чем кажется: как справиться с хаосом после ремонта
Что должно быть в машине в 2025 году: без этого грозит штраф

Стала единственной опорой: как Ариана Гранде спасла Викторию Дайнеко во время пандемии

1:04
Шоу-бизнес

Певица Виктория Дайнеко вспомнила, как ее американская коллега Ариана Гранде помогла ей и её дочке, даже не подозревая этого.

Певица Виктория Дайнеко с дочкой
Фото: Инстаграм Виктории Дайнеко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Виктория Дайнеко с дочкой

Дайнеко опубликовала архивные кадры, на которых её маленькая дочь поёт песню своей любимой англоязычной певицы.

"Когда две девчонки застряли в пандемию и ждали эвакуации в Россию, радовало только то, что в одном городе с нами живет Арианда Гранде", — написала под видео выпускница "Фабрики звёзд".

Дайнеко отметила, что у её дочки Лизы до сих пор на телефоне стоит песня "I Want It I Got It" в исполнении Ариадны Гранде.

К слову, у Дайнеко подрастает наследница, рождённая в браке с барабанщиком Дмитрием Клейманом. Виктория долгое время скрывала дочь от публики и только в начале 2025 года впервые показала девочку.

Уточнения

Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса. Победительница «Фабрики звёзд-5» (2004).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Домашние животные
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву

Узнайте о 10 самых ядовитых змеях мира, их смертоносных ядах и опасностях, которые они представляют для человека. Будьте на чеку.

Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Строительная пыль проникает глубже, чем кажется: как справиться с хаосом после ремонта
Стала единственной опорой: как Ариана Гранде спасла Викторию Дайнеко во время пандемии
Что должно быть в машине в 2025 году: без этого грозит штраф
Возраст не приговор: секрет стройности, который работает даже тогда, когда метаболизм ленится
Код доступа к кошачьему вниманию: как позвать питомца, чтобы он откликнулся с первого раза
Аренда взлетит в цене: эти 3 секрета превращают квартиру в магнит для жильцов
Натуральный барьер: эти зелёные защитники превращают дачу в территорию без комаров
Тысячи километров под ногами — вселенная, о которой мы знаем меньше, чем о космосе
Рак под прицелом: ошибки в диагностике могут исчезнуть: новая технология ставит крест на сомнениях
10 минут в день вместо часов изнурительных скручиваний: вот что лучше прокачает пресс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.