Чужое мнение на улице: на Ксению Собчак напали в Париже из-за русского языка и Украины

Ксения Собчак столкнулась с публичным инцидентом во время съёмок в Париже. Журналистка работала над интервью для YouTube-канала "Осторожно: Собчак", когда к ней подошёл местный житель.

Ксения Собчак и француз

Мужчина выкрикнул слова в поддержку Украины во время её беседы на русском языке. Собчак задала прямой вопрос: "А вы, когда слышите, как люди говорят по-русски, считаете, что нужно к ним подойти и начать говорить об Украине?"

В ходе диалога на французском языке телеведущая объяснила, что подобные замечания в адрес россиян могут расцениваться как проявление расизма. Конфликт завершился нейтрально — журналистка пожелала оппоненту хорошего дня.

Позже Собчак прокомментировала ситуацию: "Русские, когда их обижают, могут на любом языке защитить себя". Инцидент произошёл во время рабочей поездки телеведущей по Франции.

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

