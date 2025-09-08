Экономят на этом миллионы: Екатерина Гордон раскрывает шокирующую тенденцию среди знаменитостей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:04
Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон пожаловалась на звёзд, которые уверены, что всё в этой жизни можно делать по бартеру.

Юрист Екатерина Гордон
Фото: ВК-аккаунт Екатерина Гордон by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юрист Екатерина Гордон

Екатерина Гордон объяснила, что её желание работать со знаменитостями слабеет всё сильнее. Она отметила, что иногда ей приятнее работать с немедийными персонами, так как их кейсы помогают нарабатывать ценный опыт.

Звёзды, по словам Екатерины, зачастую не хотят платить за юридическую работу. Они уверены, что их известность может покрыть все расходы. В обмен они предлагают сделки по бартеру, то есть за рекламу.

Гордон отметила, что знает многих знаменитостей, которые посещают рестораны, делают покупки и отдыхают по бартеру.

"Когда у публичного человека вся жизнь превращается в бартер — я, честно говоря, ужасаюсь. По-моему убеждению платить важно", — написала юрист в своём Telegram-канале.

Ранее Екатерину Гордон удивил необычный подарок певца Шамана Екатерине Мизулиной.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

