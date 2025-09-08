Экономят на этом миллионы: Екатерина Гордон раскрывает шокирующую тенденцию среди знаменитостей

Юрист Екатерина Гордон пожаловалась на звёзд, которые уверены, что всё в этой жизни можно делать по бартеру.
Екатерина Гордон объяснила, что её желание работать со знаменитостями слабеет всё сильнее. Она отметила, что иногда ей приятнее работать с немедийными персонами, так как их кейсы помогают нарабатывать ценный опыт.
Звёзды, по словам Екатерины, зачастую не хотят платить за юридическую работу. Они уверены, что их известность может покрыть все расходы. В обмен они предлагают сделки по бартеру, то есть за рекламу.
Гордон отметила, что знает многих знаменитостей, которые посещают рестораны, делают покупки и отдыхают по бартеру.
"Когда у публичного человека вся жизнь превращается в бартер — я, честно говоря, ужасаюсь. По-моему убеждению платить важно", — написала юрист в своём Telegram-канале.
Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.
