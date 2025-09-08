Идиллия, которая всех удивила: Ида Галич обрела неожиданного союзника среди бывшей семьи жениха

Блогер Ида Галич показала, какие идиллические отношения у неё складываются с бывшей семьей её возлюбленного, бизнесмена Олега Ледвича.
Ида Галич сумела установить хорошие отношения с экс-супругой своего жениха. Теперь они дружат семьями. Дочка предпринимателя Аня живёт теперь с отцом в доме Галич.
При этом Ида познакомила своего сына Леона с бывшей женой избранника.
"Сегодня Лео познакомился с мамой Анюты. Напросился в гости", — написала Галич в соцсетях.
Блогер отметила, что женщина оказалась мудрой, поэтому завоевала расположение мальчика мороженым.
"Мама Ани знает через какое именно место лежит путь к сердцу мужчины", — отметила Ида.
Ранее Ида Галич рассказала, как она разрывается между сыном и дочкой.
Уточнения
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
