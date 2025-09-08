Перед долгой разлукой: Влад Соколовский показал трогательные кадры с дочерью в Тбилиси

Певец Влад Соколовский встретился с дочерью Мией в Тбилиси перед её долгой поездкой в США на учёбу.

Певец Влад Соколовский с дочерью

Выпускник "Фабрики звезд" опубликовал в социальных сетях фото с семилетней дочкой Мией, которая родилась в браке с певицей Ритой Дакотой. Встретиться с наследницей экс-солисту группы "БиС" удалось в Тбилиси, где она гостит у родни.

"У нас появилась возможность ещё раз увидеться перед её длительной поездкой с мамой в США. Там Мия будет учиться", — написал под снимками Влад.

Соколовский объяснил, что провёл с Мией несколько дней за прогулками и разговорами.

"Связь отца и дочери — это нить, которую не разорвёт ни расстояние, ни время", — поделился своим мнением Соколовский.

Сейчас певец состоит в браке с моделью и певицей Ангелиной Сурковой. У них родился сын, которого назвали Дэвидом.

Влад Соколо́вский (настоящее имя — Всеволод Андреевич Соколовский; род. 24 сентября 1991, Москва) — российский певец, автор-исполнитель, продюсер, танцор, актёр, телеведущий, участник балета Аллы Духовой «Тодес», бывший солист группы «БиС».

