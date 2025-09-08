Кристина Асмус интригует: звезда Интернов показала кадры с таинственным избранником

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:02
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус поделилась кадрами с отдыха, где она засветила нового избранника.

Актриса Кристина Асмус
Фото: Инстаграм Кристины Асмус by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Кристина Асмус

Кристина Асмус решила провести отпуск подальше от городской суеты. Она отметила, что променяла тусовки и фестивали на релаксирующий отдых на природе. Звезда не пожалела о своём "превосходном решении".

"Палатки, лес, сапы, ледяные купели, баня в чаще леса, собирание ягод, 3 дня спорта на улице, ужин на пирсе, маршмеллоу на костре, катамараны и любимые лапы рядом. Аж 8 штук", — написала под фото бывшая жена Гарика Харламова.

На фото актриса показала некого мужчину. Она сфотографировала возлюбленного издали, а также показал его ступни рядом со своими. Компанию влюблённым составила собака.

Ранее Кристина Асмус посетовала на то, что с возрастом избавиться от лишних килограммов ей становится всё труднее.

Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино. Получила известность после исполнения роли Вари Черноус в телесериале «Интерны» (2010—2013).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
