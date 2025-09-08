Тимати под прицелом Украины: за что рэпера объявили в розыск и чем это ему грозит

Служба безопасности Украины (СБУ) официально внесла российского рэп-исполнителя Тимура Юнусова, более известного как Тимати, в розыскную базу.
Его данные появились там 1 июля 2025 года, следует из материалов украинских правоохранительных органов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Розыск стал продолжением уголовного дела, в рамках которого СБУ в июне выдвинула Тимати заочное обвинение.
Ему инкриминируется нарушение порядка въезда на территорию Украины. По версии украинской стороны, речь идёт о "посягательстве на независимость и территориальную целостность" страны.
Уточнения
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
