Тимати под прицелом Украины: за что рэпера объявили в розыск и чем это ему грозит

0:43
Шоу-бизнес

Служба безопасности Украины (СБУ) официально внесла российского рэп-исполнителя Тимура Юнусова, более известного как Тимати, в розыскную базу.

Тимати
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тимати

Его данные появились там 1 июля 2025 года, следует из материалов украинских правоохранительных органов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Розыск стал продолжением уголовного дела, в рамках которого СБУ в июне выдвинула Тимати заочное обвинение.

Ему инкриминируется нарушение порядка въезда на территорию Украины. По версии украинской стороны, речь идёт о "посягательстве на независимость и территориальную целостность" страны.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
