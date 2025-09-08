Мама в ловушке: Ида Галич рассказала, как она разрывается между сыном и дочкой

Блогер Ида Галич расплакалась из-за того, что оказалась между двух огней — пятилетним сыном Лео и крошечной дочкой Таней.
Ида Галич поведала, что у её сына заболел живот. Одновременно с этим проблемы с ЖКТ испытывала и её маленькая дочь.
Мальчик захотел спать вместе с мамой.
"Конечно, я его положила, но понимая, что что-то надо будет придумать, так как в одной кровати будет очень сложно и мне, и Лео, и малышке, ибо котёнок у нас футболист — пинается и спит только по горизонтали. А девочка ещё совсем кроха", — рассказала о ситуации Ида.
Блогер очень испугалась, что ущемляет сына. Её охватило чувство вины.
Спас ситуацию возлюбленный Иды, предприниматель Олег Ледвич, который уговорил мальчика пойти спать с ним.
Галич отметила, что её материнские страдания облегчились, так как она опасалась, что Лео будет воспринимать случившееся как несправедливость.
Уточнения
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
