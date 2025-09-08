Мама в ловушке: Ида Галич рассказала, как она разрывается между сыном и дочкой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:08
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич расплакалась из-за того, что оказалась между двух огней — пятилетним сыном Лео и крошечной дочкой Таней.

Дети блогера Иды Галич
Фото: Телеграм-канал Иды Галич by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дети блогера Иды Галич

Ида Галич поведала, что у её сына заболел живот. Одновременно с этим проблемы с ЖКТ испытывала и её маленькая дочь.

Мальчик захотел спать вместе с мамой.

"Конечно, я его положила, но понимая, что что-то надо будет придумать, так как в одной кровати будет очень сложно и мне, и Лео, и малышке, ибо котёнок у нас футболист — пинается и спит только по горизонтали. А девочка ещё совсем кроха", — рассказала о ситуации Ида.

Блогер очень испугалась, что ущемляет сына. Её охватило чувство вины.

Спас ситуацию возлюбленный Иды, предприниматель Олег Ледвич, который уговорил мальчика пойти спать с ним.

Галич отметила, что её материнские страдания облегчились, так как она опасалась, что Лео будет воспринимать случившееся как несправедливость.

Ранее Ида Галич пожаловалась на проблемы в интимной жизни после родов.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
