13 кур и несколько котов: почему Михаил Ширвиндт оставил телевидение и уехал в деревню

1:12
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, что заставило его покинуть мегаполис и поселиться в сельской глубинке.

Телеведущий Михаил Ширвиндт
Фото: Инстаграм Михаила Ширвиндта by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущий Михаил Ширвиндт

Михаил Ширвиндт опубликовал в социальных сетях серию вдохновляющих снимков, призванных доказать преимущества жизни в сельской местности.

"Мне потребовалось почти полвека беспрерывной жизни в мегаполисах, чтобы понять, как сильно я их не люблю. И тогда я принял волевое решение", — написал под фотографиями сын актёра Александра Ширвиндта.

Михаил рассказал, что уже два года является сельским жителем.

"Я могу добыть себе отменную закуску за 10 минут, просто выйдя на участок", — написала звезда ТВ, показав собранные им грибы.

Среди положительных сторон жизни в глубинке он назвал возможность дышать свежим воздухом. В сельском доме телеведущий завёл 13 кур, три кошки, три собаки а также палочника (насекомое и надотряда прямокрылообразных).

"Моя семья ест натуральное", — отметил Ширвиндт-младший.

Ранее Михаил Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки.

Уточнения

Михаи́л Алекса́ндрович Ши́рвиндт (род. 14 августа 1958, Москва) — советский и российский телеведущий, видеоблогер, писатель-мемуарист, теле- и кинопродюсер. Ранее был театральным актёром. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
