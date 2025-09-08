19 лет Сафине: какой удивительной женщиной стала дочь певицы Алсу

Певица Алсу рассказала, какими качествами характера отличается её 19-летняя дочь Сафина.
Алсу опубликовала в социальных сетях фото с наследницей, старшей дочерью Сафиной, которой исполнилось 19 лет. Девушка празднует день рождения.
Исполнительница хита "Зимний сон" назвала праздник дочери новой страницей её жизни.
"Ты очень добрая, ласковая, отзывчивая, умная и невероятно одарённая девушка. Я горжусь твоим трудолюбием, твоим светом и тем, какой ты человек", — написала под снимком артистка.
Алсу пожелала Сафине любви, верных друзей и больших побед.
У певицы Алсу трое детей от бизнесмена Яна Абрамова: Сафина — 19 лет, Микелла — 17 лет и Рафаэль — 9 лет.
Ранее сообщалось, что дочь певицы Алсу выбрала неожиданную профессию.
Уточнения
Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).
