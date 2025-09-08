Наталья Бочкарёва удивила ответом о деградации молодёжи: вот какой совет она даёт каждому

На днях в столице состоялось светское рандеву, которое не обошлось без внимания прессы. Среди гостей была замечена Наталья Бочкарёва, звезда популярного сериала "Счастливы вместе". Журналисты, воспользовавшись случаем, задали актрисе острый вопрос, волнующий многих: не наблюдается ли упадок нравов и интеллектуального развития у современной молодёжи?

Фото: commons.wikimedia.org by Наталья Бочкарева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Наталья Бочкарёва

Ответ, опубликованный в Telegram-канале "Звездач", удивил своей непосредственностью. Сначала высказался спутник Бочкарёвой, категорически отвергнув саму идею деградации. Наталья поддержала его мнение, но решила пойти дальше и поделиться своим рецептом "прививки" от возможного интеллектуального застоя.

По мнению актрисы, ключ к развитию и сохранению высокого уровня культуры — в постоянном самообразовании.

"Читайте хорошую литературу, смотрите хорошее кино с хорошими актёрами", — посоветовала Бочкарёва.

Ната́лья Влади́мировна Бочкарёва (род. 25 июля 1980, Горький, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино, телеведущая, певица, режиссёр и художник.

