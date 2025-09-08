Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наталья Бочкарёва удивила ответом о деградации молодёжи: вот какой совет она даёт каждому
Уход за кожей за ушами: неожиданный шаг к идеальной внешности
Арктика без прикрас: где за полярным кругом живут белые медведи и цветут маки
Куриная грудка покорит ваше сердце: раскройте рецепт начинки из ветчины и сыра и предварительного маринования
Российские зимние шины бросили вызов гололёду: 6 моделей нового сезона
Испания уничтожила Турцию с шокирующим счётом, превратив матч в шоу тотального превосходства
Жуткая находка океанологов: зубастые наросты на голове рыбы оказались настоящими зубами
Сантехники в шоке: вот зачем опытные хозяйки сыпят соль в унитаз
Код заботы: археологи нашли ключ к древней мудрости о старости

Голливуд замер в ожидании: Селена Гомес без пяти минут жена — где и когда пройдёт свадьба

1:06
Шоу-бизнес

Селена Гомес, которой недавно исполнилось 33 года, готовится к одному из самых значимых событий в своей жизни. Певица и её избранник, 37-летний музыкальный продюсер Бенни Бланко, скоро свяжут себя узами брака. По информации TMZ, свадебная церемония запланирована на конец сентября.

Селена Гомес
Фото: flickr.com by Jennifer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Селена Гомес

Пара уже успела отпраздновать предсвадебные вечеринки, и теперь всё их внимание сосредоточено на последних приготовлениях. Селена стремится к тому, чтобы её свадьба стала не публичным зрелищем, а уютным событием для самых дорогих людей.

Чтобы обеспечить максимальную приватность и избежать излишнего внимания, влюблённые решили отказаться от традиционных свадебных площадок в отелях. Вместо этого они выбрали аренду частного дома в Монтесито. Этот престижный район, расположенный недалеко от Санта-Барбары, известен как место проживания таких знаменитостей, как Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон, а также принца Гарри и Меган Маркл.

Уточнения

Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, предприниматель.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Наука и техника
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Алматы идёт на эксперимент: новый график работы избавит от пробок
Экономика и бизнес
Алматы идёт на эксперимент: новый график работы избавит от пробок
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Шоу-бизнес
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Последние материалы
Уход за кожей за ушами: неожиданный шаг к идеальной внешности
Арктика без прикрас: где за полярным кругом живут белые медведи и цветут маки
Куриная грудка покорит ваше сердце: раскройте рецепт начинки из ветчины и сыра и предварительного маринования
Российские зимние шины бросили вызов гололёду: 6 моделей нового сезона
Испания уничтожила Турцию с шокирующим счётом, превратив матч в шоу тотального превосходства
Жуткая находка океанологов: зубастые наросты на голове рыбы оказались настоящими зубами
Сантехники в шоке: вот зачем опытные хозяйки сыпят соль в унитаз
Код заботы: археологи нашли ключ к древней мудрости о старости
Голливуд замер в ожидании: Селена Гомес без пяти минут жена — где и когда пройдёт свадьба
Маленький красный плод: один овощ способен заменить диету — эффект заметен уже через неделю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.