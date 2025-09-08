Голливуд замер в ожидании: Селена Гомес без пяти минут жена — где и когда пройдёт свадьба

Селена Гомес, которой недавно исполнилось 33 года, готовится к одному из самых значимых событий в своей жизни. Певица и её избранник, 37-летний музыкальный продюсер Бенни Бланко, скоро свяжут себя узами брака. По информации TMZ, свадебная церемония запланирована на конец сентября.

Фото: flickr.com by Jennifer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ Селена Гомес

Пара уже успела отпраздновать предсвадебные вечеринки, и теперь всё их внимание сосредоточено на последних приготовлениях. Селена стремится к тому, чтобы её свадьба стала не публичным зрелищем, а уютным событием для самых дорогих людей.

Чтобы обеспечить максимальную приватность и избежать излишнего внимания, влюблённые решили отказаться от традиционных свадебных площадок в отелях. Вместо этого они выбрали аренду частного дома в Монтесито. Этот престижный район, расположенный недалеко от Санта-Барбары, известен как место проживания таких знаменитостей, как Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон, а также принца Гарри и Меган Маркл.

Уточнения

Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, предприниматель.

