После скандала с танцовщицей: Егор Крид удивил всех, появившись в неожиданном месте

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В столице состоялось значимое для верующих событие — крестный ход, который возглавил патриарх Кирилл. Многочисленные участники преодолели пешком дистанцию около шести километров. Среди собравшихся был замечен популярный исполнитель Егор Крид.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Егор Крид

Не так давно артист оказался в центре внимания из-за своего поцелуя с полураздетой танцовщицей на концерте, который посетили несовершеннолетние зрители. Позже между Егором Кридом и Екатериной Мизулиной произошла перепалка.

Сегодня же, как стало известно из публикации Telegram-канала "Телеканал Страз", Егор Крид решил принять участие в религиозном мероприятии.

"Егор Крид пошёл с хоругвями на крестный ход. Как тебе такое, Мизулина? Телохранителей тоже, правда, прихватил. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай", — написал автор публикации.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.

