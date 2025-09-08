После скандала с танцовщицей: Егор Крид удивил всех, появившись в неожиданном месте

В столице состоялось значимое для верующих событие — крестный ход, который возглавил патриарх Кирилл. Многочисленные участники преодолели пешком дистанцию около шести километров. Среди собравшихся был замечен популярный исполнитель Егор Крид.
Не так давно артист оказался в центре внимания из-за своего поцелуя с полураздетой танцовщицей на концерте, который посетили несовершеннолетние зрители. Позже между Егором Кридом и Екатериной Мизулиной произошла перепалка.
Сегодня же, как стало известно из публикации Telegram-канала "Телеканал Страз", Егор Крид решил принять участие в религиозном мероприятии.
"Егор Крид пошёл с хоругвями на крестный ход. Как тебе такое, Мизулина? Телохранителей тоже, правда, прихватил. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай", — написал автор публикации.
Уточнения
Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.
