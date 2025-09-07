Сын Седоковой захлопнул дверь перед мамой: причина вызвала бурный смех певицы

Известная певица Анна Седокова поделилась забавной историей из своей семейной жизни, связанной с неожиданным вниманием со стороны тайного поклонника. Неизвестный мужчина регулярно одаривает Анну цветами, что, как оказалось, вызвало не только её удивление, но и реакцию её 8-летнего сына Гектора.

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ядров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Седокова

В своём личном блоге Анна опубликовала видео, которое она назвала драматическим поворотом событий. На кадрах видно, как певица стоит у входной двери и стучит, пытаясь попасть домой. Её сын Гектор, видимо, решил взять ситуацию под свой контроль и, не желая пускать маму с очередным букетом, захлопнул перед ней дверь.

"Больше не будет цветов, честное слово. Я даже не знаю, от кого они. Впусти, пожалуйста", — смеясь, кричала певица сыну.

Гектор, проявив характер, лишь на мгновение приоткрыл дверь, чтобы тут же захлопнуть её снова. Этот эпизод вызвал одобрительный смех у самой Анны, которая нашла в этой ситуации юмор, несмотря на временные неудобства.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.

