Цена утешения: чем Ольга Бузова скрасила себе испорченное путешествие в Италию

Популярная певица Ольга Бузова, отправившись в долгожданный отпуск на живописную Сицилию, столкнулась с неприятностями в пути. Из-за ограничений на прямые перелёты звезде пришлось лететь с пересадкой, которая обернулась серьёзной задержкой.
Авиакомпания предложила ей рейс на следующий день, однако из-за ограниченного расписания пришлось искать альтернативные варианты с дополнительной пересадкой. В итоге из трёхдневного путешествия один день Бузовой пришлось посвятить длительному перелёту.
Несмотря на испорченное начало отпуска, певица нашла способ поднять себе настроение. В одном из ювелирных магазинов она приобрела роскошное кольцо от известного бренда Cartier.
"Хоть какая-то радость с утра! Теперь уже не всё так страшно", — заявила Бузова в личном блоге.
Как сообщает kp.ru, стоимость этого элегантного аксессуара составила внушительные 230 тысяч рублей.
Уточнения
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
