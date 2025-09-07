Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цена утешения: чем Ольга Бузова скрасила себе испорченное путешествие в Италию

Популярная певица Ольга Бузова, отправившись в долгожданный отпуск на живописную Сицилию, столкнулась с неприятностями в пути. Из-за ограничений на прямые перелёты звезде пришлось лететь с пересадкой, которая обернулась серьёзной задержкой.

Авиакомпания предложила ей рейс на следующий день, однако из-за ограниченного расписания пришлось искать альтернативные варианты с дополнительной пересадкой. В итоге из трёхдневного путешествия один день Бузовой пришлось посвятить длительному перелёту.

Несмотря на испорченное начало отпуска, певица нашла способ поднять себе настроение. В одном из ювелирных магазинов она приобрела роскошное кольцо от известного бренда Cartier.

"Хоть какая-то радость с утра! Теперь уже не всё так страшно", — заявила Бузова в личном блоге.

Как сообщает kp.ru, стоимость этого элегантного аксессуара составила внушительные 230 тысяч рублей.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
