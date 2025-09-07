Око за око, зуб за зуб: Марго Овсянникова намерена жестоко наказать Иду Галич за насмешки

Отношения между Марго Овсянниковой и Идой Галич накалились до предела. По информации Telegram-канала "Свита короля", Марго, которую часто называют протеже Филиппа Киркорова, крайне недовольна недавними высказываниями блогера об их совместной работе.
Ида Галич решила напомнить о своём сотрудничестве с Овсянниковой ещё до того, как та стала появляться на публике в компании Филиппа Киркорова. По мнению самой Марго, эти откровения были представлены в невыгодном для неё свете.
Марго Овсянникова не собирается оставлять этот инцидент без внимания и намерена дать достойный отпор блогеру за проявленное неуважение и насмешки.
"За работу Ида получила неплохие деньги. Вместо благодарности она решила насмехаться над своей бывшей клиенткой. Это любому было бы неприятно, но Маргоша наша не промах, и знакомства у неё правильные есть. Она уже ищет способ, как ответить Иде", — рассказала каналу неназванная приятельница Овсянниковой.
Уточнения
Маргари́та Алекса́ндровна Овся́нникова (род. 21 марта 1996, Макеевка, Донецкая область, Украина), более известна под сценическим псевдонимом Margo — российская певица и блогер.
Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.