Девять лет любви: Патрик Шварценеггер связал себя узами брака — что известно о его жене

31-летний Патрик Шварценеггер, сын легендарного актёра Арнольда Шварценеггера, наконец-то связал себя узами брака со своей возлюбленной, 28-летней моделью Эбби Чемпион. Пара решила провести торжество в узком кругу близких.
Как пишет Daily Mail, изначально семейное торжество пришлось отложить из-за плотного графика Патрика, который был занят на съёмках популярного сериала "Белый лотос", но теперь, когда все съёмки завершены, влюблённые смогли наконец отпраздновать свою любовь. Церемония прошла в живописном месте, на берегу озера Кёр-д'Ален, в загородном клубе штата Айдахо.
Патрик выбрал элегантный классический смокинг, а Эбби предстала перед гостями в нежном белом свадебном платье, следуя многовековым традициям. На празднике присутствовал и гордый отец жениха Арнольд Шварценеггер, который ради этого события воссоединился со своей бывшей супругой Марией Шрайвер. Родители невесты также были в прекрасном настроении, активно общаясь с новыми родственниками.
Отношения Патрика и Эбби начались девять лет назад. Спустя семь лет после знакомства сын бывшего губернатора Калифорнии сделал своей избраннице предложение, о чём пара незамедлительно сообщила всем своим поклонникам.
Уточнения
Па́трик Арнольд Шра́йвер Шварцене́ггер (англ. Patrick Arnold Shriver Schwarzenegger; род. 18 сентября 1993 года, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр, фотомодель и предприниматель, сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер.
В пустынях Саудовской Аравии стоит камень, рассечённый словно клинком. Учёные спорят: шутка природы или след древней цивилизации?